Euro2020, il sobrio entusiasmo di Matteo Salvini dopo Italia-Spagna: travolta Francesca Verdini

Una gioia estrema per tutta Italia e anche per Matteo Salvini. La sofferenza per la semifinale di Euro2020 Italia-Spagna è stata indescrivibile e mai come all'ultimo rigore di Jorginho è calato un enorme silenzio sull'intera Penisola. La perfezione e tranquillità dagli 11 metri del centrocampista esploso nel Verona, passato per il Napoli e consacratosi ai massimi livelli con il Chelsea è stata la miccia che ha innescata festeggiamenti e deliri in tutto il Paese. Tra i tifosi in festa c'è stato anche Matteo Salvini, leader della Lega, che ha travolto tutti dopo la marcatura decisiva che ha regalato la finale di Wembley agli azzurri di Roberto Mancini. "Si, si, si, si, si, si" ripete all'infinito il numero uno del Carroccio, che ha indossato la maglia della Nazionale per seguire la partita e ha travolto la fidanzata Francesca Verdini, figlia di Denis, dopo il capolavoro di rigore tirato da Jorginho.

