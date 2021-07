Covid, continua la strategia del terrore di Roberto Speranza: le varianti non ci fanno stare tranquilli

04 luglio 2021 a

“La sfida con il Covid non è vinta”. Nuovo monito ed ennesimo allarme per gli italiani arrivato dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha parlato dell’andamento della pandemia di coronavirus alla conferenza programmatica del Psi. “Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo" e questo dato, sottolinea Speranza, "ha avuto una conseguenza molto forte. La situazione è cambiata positivamente".

I dati sui ricoveri e le terapie intensive in continuo calo non fanno alleggerire la tensione al ministro: “Va detto che non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida. Serve la massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli. La partita è ancora tutta da giocare e l'epidemia non è chiusa". "Nel nostro Paese la campagna di vaccinazione prosegue in maniera positiva e significativa. Si va avanti al ritmo di 500mila vaccinazioni al giorno, oggi siamo a oltre 53 milioni di dosi somministrate” conclude Speranza, che mantiene sempre quell’alone di paura nel commentare i numeri del Covid in Italia.

