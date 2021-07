Riecco Cécile Kyenge, vuole fare il medico di base a Padova. Ma non ha i requisiti

04 luglio 2021 a

a

a

L’ex ministra ed eurodeputata Cécile Kyenge Kashetu ha dato la sua disponibilità per fare il medico di base a Padova, in un quartiere che da mesi è alla ricerca di un camice bianco, come ha raccontato Il Mattino di Padova. «Ho accettato questo incarico per dare una risposta ai cittadini, per assicurare continuità nel servizio e superare il disagio che si era creato» ha detto pochi giorni fa la Kyenge. Ma è scoppiato il caso.

Il presidente dellʼOrdine dei medici di Padova Domenico Crisarà ha attaccato: «La dottoressa Cècile Kyenge Kashetu non è un medico di base: non ha fatto il tirocinio dei medici di famiglia, ma è unʼoculista. Inoltre la sua – assolutamente legittima – scorta di sette uomini stride con lʼinsicurezza diffusa tra le colleghe e i colleghi di Guardia medica che, non di rado, sono stati aggrediti sul lavoro». Insomma, l’ex ministra non avrebbe i requisiti per ottenere quell’incarico. «Avrei di gran lunga preferito che al suo posto ci fosse un medico qualsiasi per scongiurare facili strumentalizzazioni» ha concluso Crisarà.

