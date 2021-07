Carla Bellucci, non solo il parto in diretta: quanto guadagna l'influencer incinta

Giorgia Peretti 04 luglio 2021 a

a

a

La cicogna si è evoluta e ora si palesa sottoforma di smartphone. Non si tratta di uno scenario fantascientifico ma della realtà. Carla Bellucci, nota influencer del Regno Unito, ha da poco annunciato di trasmettere il suo parto in diretta social, accettando la proposta di alcuni suoi follower di condividere assieme a loro il lieto evento. Che sia ben chiaro, un evento del tutto esclusivo e a pagamento disponibile soltanto sul social network a “luci rosse”, Only Fans. Si stima che l’incasso della modella 39enne sia di circa 12 mila euro per dare al mondo il suo quarto figlio in diretta smartphone.

Una decisione che ha fatto discutere molto ma che la Bellucci ha spiegato così: “Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Io sono il mio business”. Poi ha aggiunto: “Per ora mi hanno offerto 12.000 euro. Tanta gente partorisce all'interno di documentari TV, non vedo la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati. Mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me”.

Ma non finisce qui perché in un’intervista al “Daily Star” ha raccontato che dopo l’annuncio della gravidanza, ha vissuto “uno dei miei mesi migliori. Ho ricevuto addirittura richieste per vendere il mio latte materno, che non sapevo nemmeno fosse una cosa fattibile”. Una scelta opinabile (per usare un eufemismo nda) ma che l’influencer difende a spada tratta.

In effetti da quando si è mostrata incinta la Bellucci sta monetizzando al massimo la gravidanza: “Ho incassato più di 3mila sterline quando ho detto di essere incinta” racconta con molta trasparenza. Ma tornando all’evento esclusivo, l’influencer ha scelto la piattaforma di Only Fans che, come suggerisce il suo nome, è un social molto esclusivo.

Per entrare è necessario pagare un abbonamento a chi pubblica i contenuti, i cosiddetti content creator. Il parto in diretta non sarebbe stato possibile nei social network tradizionali, soggetti a censura e segnalazioni. Il meccanismo qui è semplice: nessuna censura, dunque, sono lecite anche foto ad alto contenuto erotico per vederli basta pagare l’abbonamento al proprio influencer preferito. Nel caso della gravidanza in diretta per la Bellucci è stata istituita un’asta, la cui cifra al momento è arrivata a 10 mila sterline.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.