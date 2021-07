L'Aria Che Tira, "mix vaccini contro la variante Delta". Il professor Remuzzi promuove l'eterologa

Giada Oricchio 01 luglio 2021 a

A L’Aria che Tira Estate, l’approfondimento sull’attualità di LA7, giovedì 1 luglio, Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, promuove a pieni voti la vaccinazione eterologa contro il Covid-19.

Il professor Remuzzi, uno dei migliori ricercatori italiani, interrogato dal conduttore de L’Aria che Tira Estate, Francesco Magnani, sulla variante indiana Delta del Sars Cov2, spiega: “Questa mutazione è il 50% più contagiosa della variante inglese che già era più infettiva di quella originale cinese e si diffonde molto facilmente. Tuttavia, al momento, è verosimile che si fermi alle alte vie respiratorie. Quindi il virus continua a mutare, ma oggi uno studio pubblicato sul New York Times ci dice che i vaccini sono efficaci contro la variante Delta e quelli che si infettano, svilupperanno una forma lieve o asintomatica, ma per non contagiarsi servono le due dosi. Poiché neanche i paesi ricchi sono arrivati al 50% delle due dosi per tutti, bisogna stare sempre attenti soprattutto al chiuso dove si forma un aerosol contagioso. Dovremo essere cauti e adottare certe attenzioni per diversi anni, soprattutto negli ambienti chiusi e non areati. All’esterno il discorso è diverso, si può stare abbastanza tranquilli, ma non se si sta vicini e si parla. Questo finché il Covid non diventerà come il raffreddore”.

L’illustre scienziato è un sostenitore della prima ora della vaccinazione eterologa cioè una dose di vaccino a vettore virale e una con vaccino mRNA messaggero: “L’idea di combinare due vaccini diversi è molto buona, i dati non sono pochi come si è detto. C’era uno studio spagnolo su circa 600 soggetti e proprio ieri è stato pubblicato un grande studio inglese. Ebbene fare prima AstraZeneca e poi Pfizer dà la maggior risposta sia di cellule che di anticorpi. La vaccinazione eterologa ha delle basi molto solide per poter essere consigliata”.

