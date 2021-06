Lettura e musica in azienda, così vola il fatturato

Il valore umano torna predominante

Iniziare la giornata lavorativa leggendo un libro insieme ai colleghi. Fare una pausa nella palestra messa a disposizione dall’ azienda oppure rilassarsi ascoltando musica. Un sistema di lavoro che mette al centro il valore umano e intellettuale degli impiegati, finalmente considerati non più come semplici componenti di un ingranaggio produttivo, uno dei tanti anelli della catena, ma uomini e donne con una loro identità precisa. Questo sistema “rivoluzionario” ha dato i suoi frutti e fatto volare il fatturato della MotivexLab - Automotive Test Express al +70%, nonostante un periodo reso parecchio complicato da una pandemia che non ha concesso tregua per molti mesi.

La convinzione di Paolo Pollacino, ex pilota di rally e Elisabetta Ruffino, al vertice dell’azienda è quella che le persone felici, liberate dallo stress, rendano meglio e riescano ad aumentare la qualità della loro opera.

“La nostra squadra, formata da 25 persone, viaggia ad ‘Umanità Aumentata’ - spiega Pollacino - utilizzando quel carburante speciale che mette al centro le persone e i loro bisogni. Tutto il resto gira intorno ed è di supporto”

La MotivexLab, laboratorio accreditato per prove e controllo qualità materiali, leader in Italia nel settore automotive, ha clienti come Ferrari, BMW, Mercedes e Ducati: relazioni importanti che non hanno però cambiato l’identità dell’ azienda che resta formata da persone che si relazionano con altre persone. Non semplici esecutori di mansioni elementari e ripetitive, facilmente sostituibili da macchine e software. “No, qui abbiamo persone che ci mettono cuore, faccia e cervello - aggiunge la Ruffino - e si relazionano al cliente in modo autentico, provando a capire se la controparte è spaventata, arrabbiata o semplicemente confusa. E capaci di adattarsi al contesto”.

