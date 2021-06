Papa Francesco sfregia Giovanni Paolo II, inchiesta per pedofilia sul suo segretario

27 giugno 2021 a

a

a

La commissione di inchiesta è stata voluta fortemente da Papa Francesco ed è clamorosa. Perché secondo quanto svela Franca Giansoldati sul Messaggero ha nel mirino il cardinale polacco Stanislao Dziwisz, che è stato per tutto il suo pontificato il segretario e l'ombra di Giovanni Paolo II.

Flusso di devoti tutta la notte per venerare la sua bara

Dubitare dell'uomo di cui si fidava di più è un po' come sfregiare la memoria del Papa polacco fatto santo. Eppure così sta avvenendo: Dziwisz è sospettato non di essere pedofilo ma di aver coperto preti pedofili ignorando le denunce fatte in Polonia nei confronti di alcuni di loro e una lettera che gli sarebbe stata mandata ma che lui assicura di non avere mai ricevuto. Unica notizia che potrebbe confortare il cardinale polacco è quella della scelta dell'inquisitore che deve accertare le accuse nei suoi confronti: è l'ex presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Angelo Bagnasco, che per anni ha avuto rapporti di sincera amicizia con lui e che era legatissimo a Giovanni Paolo II.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.