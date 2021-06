Il premier del Lussemburgo positivo, bomba Covid al Consiglio Ue. Mario Draghi trema, "ma ha fatto la seconda dose"

27 giugno 2021 a

Scoppia la bomba Covid tra i potenti d'Europa. Il premier lussemburghese Xavier Bettel è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto l’emittente Rtl, secondo cui il primo ministro del Lussemburgo si è "immediatamente messo in isolamento" dopo essere risultato positivo in seguito a tampone molecolare.

Bettel aveva partecipato giovedì e venerdì al vertice Ue a Bruxelles a cui aveva preso parte anche il premier italiano Mario Draghi. Il lussemburghese aveva ricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca il 6 maggio scorso e avrebbe dovuto ricevere la seconda giovedì prossimo, ma nel frattempo è arrivata la notizia della positività. Bettel ora dovrà restare in quarantena per i prossimi dieci giorni, per il momento lamenta lievi sintomi, febbre e mal di testa, ma ha fatto sapere che continuerà comunque a lavorare da casa.

Ora trema mezza Europa per il contagio del premier lussemburghese. Al Consiglio Ue di giovedì e venerdì era presente anche Mario Draghi che, a quanto apprende l’Adnkronos, il premier è sottoposto ai regolari tamponi molecolari e la settimana scorsa, peraltro, ha fatto la seconda dose di vaccino. Un richiamo "eterologo", come aveva annunciato in conferenza stampa il premier che aveva fatto la prima dose con AstraZeneca e che, a causa del numero di anticorpi non soddisfacente, su indicazioni dei medici aveva in programma la seconda dose con Pfizer.

