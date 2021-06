Stasera Italia, "solo fregnacce". Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato

26 giugno 2021 a

a

a

Chi non si vaccina diffonde la variante Delta? E' la domanda della conduttrice di "Stasera Italia", Veronica Gentili, che nella puntata in onda sabato 26 giugno su Rete4 interroga il virologo Fabrizio Pregliasco in collegamento da casa. In studio ci sono la giornalista Claudia Fusani e il professore Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega. "Certamente il virus circola proprio tra chi non si vaccina". Ma è la domanda del leghista a far esplodere il virologo. Rinaldi domanda a Pregliasco perché nei Paesi dove si è vaccinato di più circola la variante più contagiosa che rischia di vanificare gli sforzi fatti finora.

A #StaseraItalia Weekend lo scontro tra il virologo @preglias e l'europarlamentare della Lega @Rinaldi_euro sui vaccini:



"Eravamo di fronte a un virus che non conoscevamo" pic.twitter.com/4WWWjmmsdQ — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 26, 2021

"Si replica e si diffonde - spiega il medico - nei contesti dove non trova più spazio. Le varianti più resistenti e più contagiose si selezionano. Quello che conta è la velocità con cui si contrasta e non solo la quantità per non dare spazio alla ripresa della diffusione del virus". "La Delta quindi è quella che adesso è in grado di sopravvivere rispetto a quella originaria" sintetizza la conduttrice. Ma è quando si parla di caos vaccini con i virologi chiusuristi e l'europarlamentare esclama, senza mezzi termini, che la colpa è degli esperti perché hanno detto "tante fregnacce" che Pregliasco non si trattiene e sbotta contro il politico. Lo scontro è ferocissimo: "Dite fregnacce" ribadisce Rinaldi. "Ma non dica stupidaggini" lo rimprovera Pregliasco che rincara la dose: "Lei dice stupidaggini". "Su AstraZeneca prima no agli over 60, poi solo over 60...". "Ma la ricerca è così, si va per tentativi ed errori: ci siamo trovati davanti a un virus che nessuno conosceva. Lei rovina l'immagine della scienza". "Avete detto tutto e il contrario di tutto" gli rinfaccia Rinaldi mentre la conduttrice cerca di placare gli animi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.