24 giugno 2021

Momenti di terrore in via del Porcellana a Firenze dove questa mattina, giovedì 24 giugno, la polizia è dovuta intervenire in mezzo alla strada per fermare un immigrato fuori controllo che minacciava i passanti con una piantana di ferro. Dopo aver dato in escandescenze ed essere salito sul tetto di un'auto parcheggiata gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo ed arrestarlo.

