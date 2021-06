Covid, la variante Delta fa paura. Picco di contagi a Lisbona, nuova ondata nel Regno Unito

21 giugno 2021 a

Il Regno Unito si trova al centro di una nuova ondata di contagi da Coronavirus sospinta dalla variante Delta che ha preso rapidamente piede nel Paese. Dopo aver superato le fasi più difficili della pandemia il Regno Unito si trova a dover affrontare un nuovo aumento dei casi, definito dagli esperti di salute pubblica come una «terza ondata» a tutti gli effetti. I nuovi casi registrati negli ultimi giorni sono aumentati del 33,4% rispetto a quelli dei 7 giorni precedenti, ma il ritmo sembra essere calato dall’inizio dei primi focolai nell’ultima settimana di maggio. Uno dei Paesi più colpiti è il Portogallo. A Lisbona il 60% dei nuovi contagi registrati nella capitale appartiene al ceppo rilevato per la prima volta in India e considerato altamente contagioso. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto di ingresso per chi arriva da India, Bangladesh e Sri Lanka e la quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna.

