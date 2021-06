Covid, il bollettino del 20 giugno: in un giorno 881 contagi e 17 vittime

20 giugno 2021 a

a

a

I dati delle ultime 24 ore sono quelli della ripartenza, i più bassi visti finora dall'inizio dell'anno. Sono 881 i positivi al test del coronavirus in Italia in un giorno, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.197. Sono invece 17 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28. Sono 150.522 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 249.988. Il tasso di positività è dello 0,59%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era allo 0,48%. Sono 389 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 5 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 12 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.444, in calo di 60 unità rispetto a ieri.

