Otto e Mezzo, "sono fatti miei". La domanda di Lilli Gruber fa infuriare Massimo Cacciari, gelo in studio

Giada Oricchio 18 giugno 2021

a

a

A Otto e Mezzo, l’approfondimento politico di LA7, in onda venerdì 18 giugno, il filosofo Massimo Cacciari aggredisce Lilli Gruber: “Sono fatti miei”. La conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi sul via libera al mix di vaccini, l'ammissione di colpa per alcuni errori nella campagna vaccinale e l’elogio agli italiani hanno innervosito Massimo Cacciari che prima se la prende con la giornalista Mariolina Sattannino mandandola a quel paese e poi travolge Lilli Gruber rea di una domanda innocente: “Lei è vaccinato vero professore? Se dice che dobbiamo pensare alla ripresa, lo possiamo fare solo quando saremo tutti vaccinati”. Apriti cielo! L’ex sindaco di Venezia si inalbera, scuote la chioma e il volto e replica secco: “Questi sono fatti miei, sono fatti miei!”, la Gruber mortificata sussurra: “Ah… non pensavo di entrare troppo nell’intimo”, ma Cacciari continua a urlare: “Sono fatti miei. Basta, basta, parliamo di altro”. La giornalista coglie l’invito a cambiare argomento e dà la parola a Sergio Abrignani, immunologo e membro del CTS.

