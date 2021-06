Camionista forza il blocco dei manifestanti, sindacalista travolto e ucciso. "Prima c'era stata una lite"

18 giugno 2021 a

a

a

Sangue nella manifestazione sindacale. Un uomo di 37 anni, Adil Belakhdim, sindacalista di Sì Cobas, è morto dopo essere stato investito da un camion nel corso di una manifestazione di lavoratori nell’area logistica di Biandrate, a pochi chilometri da Novara. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il mezzo pesante dopo aver investito l’uomo, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Il sindacalista è stato soccorso da un equipaggio del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Le circostanze e la dinamica sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine ma secondo le prime ricostruzioni tra il camionista e la vittima ci sarebbe stato un diverbio prima dell'investimento fatale.

Il drammatico incidente che è costato la vita al giovane 37enne è avvenuto nelle vicinanze del deposito territoriale della catena di supermercati Lidl che si trova nell’area industriale di Biandrate, alle porte di Novara, e dove ha sede anche la direzione regionale della catena.

Da fonti sindacali si apprende che ci sarebbe stato un diverbio tra il conducente del camion che ha poi investito e ucciso il sindacalista e i manifestanti, sembra una ventina in tutto.. Secondo quanto riferito da Attilio Fasulo, segretario generale della Cgil di Novara, che si trova sul luogo della morte del sindacalista, "i lavoratori presenti mi hanno parlato di una discussione a seguito della volontà del camionista di forzare il presidio". Sempre secondo le testimonianze raccolte, il sindacalista sarebbe stato travolto e trascinato per una decina di metri, fino all’altezza del passaggio pedonale: per questo nei primi minuti si era immaginato che stesse attraversando la strada. Il camion è fuggito dopo aver investito in sindacalista di Si Cobas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.