L'Aria Che Tira senza Myrta Merlino: che cosa è successo allo studio

Myrta Merlino va via e si porta sedia e scrivania. A “L’Aria che Tira”, il programma sull’attualità di LA7, saldamente in mano alla giornalista napoletana, la versione estiva ha portato una piccola ma evidente rivoluzione. La conduttrice ha lasciato il timone della sua creatura alla spalla fidata Francesco Magnani che informerà i telespettatori per i prossimi tre mesi. Il format è sempre lo stesso, ospiti in studio e in collegamento e servizi dove i protagonisti sono i cittadini e le difficoltà della vita quotidiana. Ma un particolare balza agli occhi e questa volta non si tratta delle morbide e pelose pantofole nere della Merlino: nello studio non ci sono più la sinuosa scrivania e la sedia ergonomica della conduttrice bensì un tavolo tondo alto bianco con cerchi concentrici neri sul top e due sgabelli grigi con braccioli. Gelosia d’arredo o semplice rinfrescata? Di certo, cambio della guardia e cambio di scenografia. Fino a settembre, naturalmente.

