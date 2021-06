Storie Italiane e caso Pipitone, spunta il video mai visto su Denisa nel campo rom

Giorgia Peretti 16 giugno 2021 a

Si continua a parlare del caso di Denise Pipitone negli studi di “Storie Italiane”, nella puntata di mercoledì 16 giugno. Nel programma mattutino sotto la conduzione di Eleonora Daniele in onda su Rai 1, viene mostrato un video esclusivo che sembrerebbe riaprire la pista dei rom. In primo piano le dichiarazioni dell’ultima testimone: Mariana. La ragazza che ha affermato con certezza di aver riconosciuto la donna assieme alla bambina protagoniste nel video di Milano ripreso da Felice Grieco, l’ex guardia giurata. In visita alla sua famiglia biologica, Mariana si sarebbe imbattuta in un campo nomadi dove avrebbe conosciuto la donna rom di nome Florina e la presunta figlia, una ragazza di età compatibile con quella della bambina scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004.

Mariana racconta di una giovane donna che veniva controllata all’interno del campo, non possedeva completa libertà e non conosceva la sua famiglia d’origine. Tutto sembrerebbe coincidere con la storia della piccola Denise Pipitone. Durante la diretta viene mostrato un video esclusivo risalente al 2018, dove compare la ragazza del campo rom in chiamata con un'altra persona. L’audio è disturbato da rumori di sottofondo, i dialoghi sono in dialetto rom ma durante il filmato si sente una voce dire: “La Denisa”.

La somiglianza con Denise Pipitone viene sottolineata sin da subito in studio, perché questa ragazza che avrebbe un altro nome sarebbe stata chiamata Denisa durante questa conversazione? All’intricato caso si aggiunge un nuovo tassello, dopo la segnalazione dell’ex pm Maria Angioni rivelatasi errata, la pista proposta da Mariana sembrerebbe quella più plausibile.

Inoltre, la testimone durante le sue ultime ospitate televisive ha raccontato di essere stata minacciata e aver ricevuto dei messaggi molto forti da parte della sorella biologica, la quale si sarebbe adirata ascoltando le sue dichiarazioni sulla presunta figlia della rom: “Perché hai detto tutte quelle cose? Adesso la polizia viene a prenderla”. Il video mostrato in diretta è antecedente alla denuncia di Mariana ma in studio, non si esclude che la ragazza possa essere stata avvertita dell'attenzione mediatica su di lei.

