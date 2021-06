Agorà, Massimo Galli preso in giro per questa foto: la risposta del prof sorprende tutti

Giada Oricchio 16 giugno 2021 a

a

a

Il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, rivela ad “Agorà”, il programma del mattino di Rai3, mercoledì 16 giugno, il segreto del suo affollatissimo desktop: “Sono un povero vecchietto! E non avete visto il pc di casa!”

Un paio di giorni fa, nel corso di un’intervista del professor Massimo Galli al Tg3, l’occhio dei telespettatori è caduto sul desktop del computer tappezzato di icone. Un disordine che non ci si aspetterebbe dal rigoroso infettivologo, così l’immagine è diventata virale (6.600 like) e oggetto di meme sui social. Oggi, la giornalista e conduttrice di “Agorà”, Luisella Costamagna, gli ha chiesto conto di questa particolarità e Galli è stato al gioco: “Ho un po’ di progetti e programmi in corso e questo è quello che riflette il mio computer. Se poi sono partito in una ricerca bibliografica tirando giù un po’ di pdf e lavori da internet, è chiaro che non l’ho ancora razionalizzato”.

A sorpresa, l’illustre studioso ha tirato fuori la vena autoironica: “Povero vecchietto, mi sono dovuto informatizzare in questo secolo e bravissimo a tenere tutto archiviato in maniera splendida non sono… vedeste come è combinato il mio computer di casa! Quello sì che ha ancora più icone!”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.