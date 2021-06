Editoria, Augusto Minzolini è il nuovo direttore de Il Giornale

14 giugno 2021 a

Augusto Minzolini è il nuovo direttore de il Giornale. Il giornalista romano, 62 anni, prende il posto di Alessandro Sallusti dopo l’interim affidato a Livio Caputo.

"Buon lavoro ad Augusto Minzolini, nuovo direttore del Giornale. Acuto cronista politico, professionista preparato, caro amico. A lui i miei migliori auguri per questa nuova ed entusiasmante avventura", scrive in un tweet Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. "Lo abbiamo conosciuto per anni come grande retroscenista e come acuto osservatore del mondo politico, adesso per lui una nuova importante sfida. Congratulazioni e un sincero in bocca al lupo" twitta Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

