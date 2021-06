Morte di Camilla Canepa, la Procura di Genova acquisisce anche la lettera del Cts sugli open day del vaccino

Angela Barbieri 13 giugno 2021 a

Proseguono le acquisizioni di elementi utili a procedere ad una valutazione complessiva del caso di Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni di Sestri Levante morta tre giorni fa per una trombosi del seno cavernoso, insorta a circa dieci giorni dalla somministrazione di una zone di vaccino Astrazeneca alla quale la ragazza si era sottoposta volontariamente aderendo all’open day previsto dalla Asl di riferimento. Anche la lettera del Cts alle Regioni, sull’uso dei vaccini e la possibilità di attivare i cosiddetti vaccination day per fornire vaccini a vettore adenovirale a soggetti sopra i 18 anni, è stata richiesta dalla procura di Genova che procede alle acquisizioni documentali nell’ambito dell’inchiesta aperta per omicidio colposo a carico di ignoti.

I carabineri del Nas hanno già sequestrato i documenti relativi all’anamnesi vaccinale, che contengono il consenso informato, il questionario che va compilato pre-vaccino e le valutazioni del caso da parte dei medici vaccinatori, e che saranno trasmessi agli inquirenti lunedì. Sono state inoltre acquisite le cartelle cliniche che documentano gli accessi nei pronto soccorso di Lavagna e Genova, nei quali sono contenuti dati sanitari e da cui si può ricostruire la scansione temporale degli eventi dai primi sintomi al ricovero della ragazza lo scorso 5 giugno. L’obiettivo è quello di chiarire se in fase di anamnesi siano state fornite indicazioni sulle patologie pregresse della ragazza, che era affetta da piastrinopenia, una cisti ovarica, e sulle terapie farmacologiche in corso al momento del vaccino, oltre a verificare se e come siano state eventualmente valutate.

L’episodio ha scosso l’intera comunità di Sestri Levante, cittadina rivierasca di cui era originaria Camilla. In città, dove in questi giorni si svolge il celebre Premio Andersen-Baia delle Favole, niente musica, evento in forma ridotta dopo la prima giornata annullata per lutto. Il programma è stato rimodulato e prevede all’inizio di ogni spettacolo un minuto di silenzio per ricordare la ragazza.

