Covid, altre sei regioni si colorano di bianco. Anche nel Lazio niente più coprifuoco

Prosegue la discesa della curva dei contagi da coronavirus in Italia, anche il numero dei decessi è in calo e le regioni si stanno colorando di bianco, di settimana in settimana, sempre di più. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sottolineato che con la nuova ordinanza da lunedì sarà portato «in zona bianca circa il 50% del Paese. Il nuovo provvedimento riguarda Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Trento». Dal 7 giugno erano entrate a far parte del gruppo delle "virtuose" Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria. Le quattro regioni si erano aggiunte alla Sardegna, al Friuli Venezia Giulia e al Molise che avevano fatto il passaggio la settimana precedente. Per legge, infatti, servono tre monitoraggi consecutivi con un’incidenza settimanale sotto i 50 casi per centomila abitanti, per consentire a una regione di guadagnarsi lo scenario con minori restrizioni, soprattutto senza il coprifuoco. Tutte le regioni, comunque, sono sotto i 50 contagi ogni 100 mila abitanti, e la previsione di avere un’Italia tutta in bianco a fine giugno si sta realizzando, ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, che ha rimarcato come il dato medio dell’occupazione dei posti ospedalieri in Italia è dell’8%, ma in tutte le regioni siamo sotto il 20%.

È proseguito, infatti, anche ieri il calo dei posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia: sono 597, 29 meno del giorno prima, con 21 nuovi ingressi. Scendono ancora i ricoverati nei reparti ordinari: 3.876, 277 in meno nel giro di 24 ore. Sul fronte delle vittime legate alla pandemia, si registrano altri 69 decessi, in calo rispetto a giovedì (88), che portano il bilancio complessivo a 126.924. Sono invece 1.901 i nuovi casi, con un tasso di positività che scende sotto la soglia dell’1%, allo 0,87%, su 217.610 test effettuati. Continuano, infine, a calare gli attualmente positivi nel nostro Paese, 165.239, 4.070 meno del giorno precedente. Un dato di buon auspicio in un’Italia che si sta sempre più colorando di bianco, mentre avanza la campagna vaccinale e si guarda con fiducia ai mesi estivi.

Commentando la promozione del Lazio in zona bianca, il governatore Nicola Zingaretti ha ricordato che «serve continuare ad indossare la mascherina. La zona bianca arriva anche grazie alla comunità del Lazio: siamo stati la regione con il minor numero di giorni di restrizione in zona arancione e rossa, malgrado i problemi immensi le imprese hanno comunque potuto sviluppare la propria attività e da lunedì inizia una stagione diversa. Raccomando anche in zona bianca di continuare a osservare le regole».

