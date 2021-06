Il Cts pronto a bocciare il vaccino AstraZeneca: così cambia l'indirizzo. Caos Regioni, open Day sospesi

11 giugno 2021 a

Il Comitato Tecnico Scientifico è pronto a prendere un’importante decisione sul vaccino AstraZeneca, finito nuovamente nella bufera dopo la morte di Camilla a pochi giorni dall’inoculazione del prodotto contro il Covid. Secondo quanto svela il Corsera il vaccino dell’azienda anglo-svedese andrà somministrato soltanto agli over60 e per chi ha meno di 60 anni e già ha avuto la prima dose dovrà fare il richiamo con un prodotto diverso, quindi con un Pfizer per la seconda puntura. L’ufficialità arriverà dopo la riunione delle 13 e poi toccherà al ministro della Salute Roberto Speranza, che deve decidere se emettere una nuova circolare in base a quanto deciso dal Cts.

Nel frattempo è caos tra le Regioni, che aspettano una mossa del Governo. “Ieri sera abbiamo sospeso il prosieguo della open week per gli over 18 con AstraZeneca e ora sono in corso i richiami per chi il vaccino lo ha già fatto”, l’annuncio dell’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. “Le prenotazioni sono sospese - ha continuato D’Amato - e gli appuntamenti dei cittadini che hanno prenotato la somministrazione della prima dose con AstraZeneca durante l’open week verranno riprogrammati con altri vaccini”.

Anche il commissario per l’emergenza Covid in Umbria, Massimo D’Angelo, ha disposto, precauzionalmente per la giornata odierna, la sospensione delle somministrazioni di seconde dosi di vaccino AstraZeneca a tutti i soggetti di età inferiore a 60 anni. "A seguito della decisione formale del Cts verranno rese note le indicazioni su come concludere il ciclo vaccinale dei cittadini sotto i 60 anni già vaccinati con prima dose AstraZeneca", fa sapere la Regione in una nota. Tutto fermo anche in Val d’Aosta, dove è stata sospesa la somministrazione dei vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson nei soggetti under 60. Saranno inoculati, invece,i vaccini Pfizer e Moderna. Annullati l’open Day AstraZeneca in programma domani al Palaindoor di Aosta e quello previsto per domenica sempre ad Aosta con Janssen.

