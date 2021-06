L'Aria Che Tira, Barbara Foria imita Myrta Merlino: intervista "pazzesca" alla conduttrice di La7

Giada Oricchio 11 giugno 2021 a

“Sei una guappa”. Così l’imitatrice Barbara Foria saluta il suo alter ego Myrta Merlino, conduttrice de “L’Aria che Tira”, venerdì 11 giugno. Poi la chicca di buon auspicio: si rivede Elisabetta, presenza fissa nel pubblico prima della pandemia da Covid-19.

Myrta Merlino è ironica e autoironica e per l’ultima puntata della stagione del suo programma, ha sorpreso i telespettatori accogliendo in studio la “sosia” Barbara Foria. L’attrice le ha rubato sedia e scrivania per una parodia molto divertente e la Merlino: “Mi hai scelto perché qui sono il dominus?”, “La guappa come si dice a Napoli” ha ribattuto con prontezza di spirito la Foria.

Dopo la gag, Myrta è tornata seria e ha accolto Elisabetta: “Fino a un anno e mezzo fa avevo il pubblico in studio e ci tenevo moltissimo, Elisabetta è la prima donna che ho ospitato a L’Aria che Tira e si è fatta tutte le puntate, non è mai mancata. E’ un augurio per settembre quando ci saremmo tutti normalizzati e spero che saremo fuori da questo incubo. E’ stato anno complicato, abbiamo pianto e riso insieme, io mi sono arrabbiata tanto, ma non avrei potuto fare niente senza la mia squadra meravigliosa”. Titoli di coda e una lacrima di commozione sul volto di Elisabetta.

