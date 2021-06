Il Cts: Astrazeneca solo agli over 60. Seconda dose Pfizer o Moderna

11 giugno 2021 a

a

a

Dopo gli ultimi episodi tragici successivi alla somministrazione di Astrazeneca, il Cts ha deciso che Astrazeneca debba essere riservato agli over 60. E per la seconda dose, sotto i 60 anni, è previsto il vaccino Pfizer e Moderna. L'ha sottolineato Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Cts, durante la conferenza stampa con il commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo e il ministro Roberto Speranza.

«Nel nostro Paese ci avviciniamo a un numero che è di 1 italiano su 4 che ha ricevuto il ciclo di vaccinazione completo. Questo ha consentito di registrare una serie di miglioramenti dei parametri epidemiologici. Siamo a 600 posti in terapie intensive, ad aprile il valore era 6 volte superiore», ha detto ancora Locatelli che ha assicurato che le due dosi diverse non debbano creare alcun problema, anzi. Quindi chi si è vaccinato con la prima dose di Astrazeneca non deve preoccuparsi se la seconda dose sarà Pfizer o Moderna.

Figliuolo ha assicurato poi che, il cambiamento delle linee guida (con Astrazeneca che sarà somministrato solo agli over 60), non creerà problemi con le somministrazione di Pfizer e Moderna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.