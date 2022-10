Primo effetto della fine del coprifuoco: dal 21 giugno Augusto Minzolini sarà il direttorissimo de Il Giornale

11 giugno 2021 a

La famiglia Berlusconi ha scelto: sarà Augusto Minzolini a raccogliere l’eredità di Alessandro Sallusti come direttore de Il Giornale. Minzolini, giornalista classe 1958, è stato direttore del TG1 dal 9 giugno 2009 al 13 dicembre 2011 e senatore per Forza Italia dal 15 marzo 2013 al 20 aprile 2017 e ora, come riferito da Dagospia, diventerà il “direttorissimo” del quotidiano dei Berlusconi, che ha dovuto far fronte alle dimissioni di Sallusti, tornato a Libero. Negli scorsi giorni Nicola Porro, già vicedirettore vicario del Giornale, era dato per favorito per la direzione, ma la notizia è stata poi smentita. Minzolini assumerà la carica a partire dal 21 giugno, proprio il giorno in cui in Italia si dirà addio al coprifuoco, una delle restrizioni più pesanti per contenere la diffusione del Covid.