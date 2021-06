Ragazza stuprata a Siena, tra gli arrestati un calciatore delle giovanili di un club di Serie A

09 giugno 2021 a

Un altro stupro di una giovane ragazza. Quattro sospettati e tra loro ci sarebbe il calciatore di una squadra del settore giovanile di un club di Serie A. La notizia arriva da Siena e sconvolge.

Tre giovani, tutti maggiorenni, sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Siena per stupro. Un quarto, minorenne, è invece indagato a piede libero. I tre arrestati si trovano ai domiciliari dopo la denuncia di violenza sessuale di gruppo presentata da una ragazza di 20 anni, che ha raccontato di essere stata stuprata duranta una festa privata la settimana scorsa.

Le misure cautelari sono state emesse dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura. Le indagini hanno portato ad individuare quattro presunti responsabili, di cui un minorenne: il 17enne è indagato a piede libero.

Tra gli arrestati, secondo quanto sarebbe emerso, ci sarebbe un calciatore del settore giovanile di una squadra di serie A. Le misure cautelari, eseguite dagli agenti della squadra mobile senese tra la città toscana e la Sicilia, sono scattate dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura che hanno portato a individuare quattro presunti responsabili, di cui uno 17enne, a sua volta indagato a piede libero. Sono state perquisite le abitazioni dei quattro indagati.

La scorsa settimana la ventenne aveva presentato la denuncia, raccontando che la violenza sessuale era avvenuta durante una festa privata in un’abitazione a Siena. Per lei è stato attivato il protocollo ’Codice Rossò per la protezione della vittima.

