Denise Pipitone, nuova verità sul video della guardia giurata. "Ho conosciuto quella donna", bomba a Chi l'ha visto

Nuovi elementi sul caso di Denise Pipitone emergono nella puntata di mercoledì 9 giugno di “Chi l’ha visto?”. Il programma dedicato alle scomparse e ai fatti di cronaca nera avvolta nel mistero, sotto la conduzione di Federica Sciarelli, ripercorre la tragica vicenda della bimba rapita a Mazara Del Vallo. Il 1° settembre 2004,

Denise scompare nel nulla mentre giocava nello spazio antistante alla casa della nonna, da quel momento si perdono le sue tracce. Dopo 17 anni e il clamore mediatico generato dalla segnalazione della tv russa, rivelatasi una messa in scena, le indagini sono state riaperte dalla procura di Marsala. La pista famigliare sembra essere quella più calda, Anna Corona e Giuseppe Della Chiave risultano iscritti nel registro degli indagati. La prima, ex moglie di Piero Pulizzi (padre biologico di Denise), secondo il nipote di Battista Della Chiave, il testimone sordomuto che avrebbe visto Denise poche ore dopo la sua scomparsa.

Una nuova testimonianza arrivata a Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, madre della piccola, sembrerebbe puntare il dito proprio contro la famiglia Corona in particolar modo il fratello Claudio. Ma il racconto della trasmissione sembra fare un passo indietro. Circa un mese dopo il rapimento di Denise, il 18 ottobre 2004, una guardia giurata di Milano, Felice Grieco avvista una bambina assieme ad rom. La piccola chiedeva l’elemosina seduta accanto alla donna, Grieco decide di riprenderla con il cellulare.

Nel video si vedono entrambe i soggetti, e si sente chiamare “Danàs”. Nessuna certezza sull’identità della bimba ma dalla cicatrice sulla guancia e dall’inclinazione vocale sembrerebbe somigliare a Denise Pipitone. Da quell’avvistamento riparate l’esclusiva di “Chi l’ha visto?”. Ai microfoni del programma parla una giovane donna di origini romene che afferma di aver riconosciuto la donna del video.

Mariana viene adottata da una famiglia italiana ma circa 3 anni fa decide di conoscere i suoi genitori biologici. In visita alla sua famiglia viene portata in un campo rom: “in questo campo ho riconosciuto una donna, da noi si faceva chiamare Florina. Non so se fosse il suo nome vero, non ho la sicurezza perché lì si chiamavano tutti con nomi diversi. Lei cucinava, sempre, mi sembrava abbastanza carina con me. Parlava italiano ma poco”.

La ragazza dice di aver conosciuto anche la figlia di questa donna: “Questa ragazza si confidò con me dicendomi che lei non conoscesse in realtà la sua famiglia biologica e non era a conoscenza nemmeno della sua età. Come può essere successo a me può essere accaduto a lei. Se quella donna nel video fosse la stessa che ho visto io così come la bambina… questa ragazza le somiglia tanto”. Mariana non dà troppa importanza a questa storia fino a quando sente la storia di Denise Pipitone e vede questo video, riconoscendo la donna. L’inviata del programma le mostra una foto più recente della donna, la ragazza fa un sospiro: “Si è lei! È lei!”.

