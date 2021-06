Denise Pipitone, "non ho visto Anna Corona in hotel". Il testimone e il mistero della visita delle figlie

09 giugno 2021 a

Nonostante l’attenzione mediatica sia ai massimi livelli non sono stati fatti altri passi avanti nel caso della sparizione di Denise Pipitone. Storie Italiane, programma di Rai2 condotto da Eleonora Daniele, approfondisce nuovamente la storia del rapimento della bambina siciliana, intervistando nella puntata del 9 giugno un dipendente dell’albergo in cui lavorava Anna Corona, che secondo rumors mai confermati ufficialmente dalla Procura di Marsala sarebbe finita poche settimane fa nel registro degli indagati.

“Io - racconta l’uomo, che a volto scoperto ci mette la faccia - facevo manutenzione in quell'hotel. Il 1 settembre del 2004 ero a lavoro, ma non ho visto Anna Corona quel giorno, da nessuna parte. Non pranzavo sempre in albergo, forse anche quel giorno non ho mangiato lì. Ma non ricordo di averla vista. La mattina quando si arrivava c'era un foglio di presenza nella zona del ricevimento, non era da timbrare un cartellino, ma una cosa simile, un foglio da firmare sia quando entravi, sia quando uscivi. Se lei c'era o se c'è stata qualche anomalia lo può sapere soltanto quello che era di turno al ricevimento”.

La storia della firma dell’uscita dall’hotel Ruggero II di Mazara del Vallo non è mai stata chiarita e anche il perché le figlie siano andate a trovarla proprio nel giorno del rapimento di Denise: “Sotto ai garage - spiega il testimone - c’era la zona della lavanderia, c'è una rampa per accedere, ma noi entravamo sempre e solo dal ricevimento. La porta del garage era sempre chiusa, la dovevano aprire quelli del ricevimento. Non mi risulta che le figlie venissero spesso a trovarla. Io in tutto il tempo in cui ho lavorato lì le ho viste un paio di volte e basta. E se venivano a trovarla bisognava comunque passare dal ricevimento. È da escludere secondo me che andassero direttamente al garage”. Resta il mistero.

