Il provider Fastly va in tilt e mezzo internet sparisce. Dalla Casa Bianca alla BBC, giallo sulle cause del blocco

Siti di governi e media internazionali oscurati per più di un'ora. Numerosi siti web, tra cui quello Casa Bianca, del governo britannico e di molti media internazionali , sono diventati inaccessibili. improvvisamente. Messaggi come «Error 503 Service Unavailable» e «connection failure» sono apparsi sulle pagine web della CNN, del Financial Times, del Guardian e del quotidiano francese Le Monde ma problemi si sono verificati anche per i servizi Amazon. Il sito web della Casa Bianca restituisce un messaggio di errore ma è stato di nuovo raggiungibile dopo pochi minuti. I domini web gov.uk, quello del governo britannico, sono rimasti non disponibili dalle 11:30 ora locale. La BBC e il New York Times sono stati temporaneamente inaccessibili, ma anche in seguito sono tornati disponibili.

Alla base ci sarebbe il crash di Fastly, il provider di servizi cloud basato negli Stati Uniti a cui si appoggiano diversi dei siti inaccessibili questa mattina. «Il problema è stato individuato e stiamo implementando una soluzione», ha reso noto il provider mentre si pensava a un attacco hacker globale. Non escluso, anche perché non è ancora chiaro il motivo del disservizio.

I siti caduti poggiavano le proprie risorse informatiche sui server della CDN Fastly che sono dunque state inaccessibili. Fastly non ha spiegato la causa alla base del blocco, limitandosi a notificare il ripristino della situazione e fornendo il codice del "fix", la risoluzione del problema che non avrebbe inoltre coinvolto un solo datacenter, ma si sarebbe diffuso sull'intera rete globale del gruppo.

