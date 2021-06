Cartabianca, "ma che fai?". Il gesto di Paolo Mieli per Lucia Azzolina sorprende la Berlinguer

Giada Oricchio 09 giugno 2021 a

Paolo Mieli strappa un sorriso alla rigorosa Bianca Berlinguer a #cartabianca, l’approfondimento sull’attualità di Rai3, martedì 8 giugno: “Ma che fai?” Il direttore Paolo Mieli, ospite fisso di #cartabianca, sorprende Bianca Berlinguer alzandosi in piedi a mo di inchino per l’ingresso dell’ex Ministro della Pubblica Istruzione ed esponente del M5S, Lucia Azzolina: “Guarda, non posso stringerle la mano e allora…” e una divertita Berlinguer: “Ma che fai, ti alzi?! Stasera mi sorprendi, in piedi per Mattarella, in piedi per la Azzolina, in piedi per il professor Galli”, “Io mi alzo in piedi quando parla lui!” ha replicato Mieli in tono scherzoso per un siparietto inatteso.

