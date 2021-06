Vittorio Sgarbi, il messaggio sul tumore: "Sofferenza fisica...". L'annuncio dall'ospedale

06 giugno 2021 a

a

a

Vittorio Sgarbi e il tumore. L'onorevole e critico d'arte lo aveva annunciato in radio nel corso del collegamento con La Zanzara di essere stato colpito da un cancro ai testicoli lasciando tutti senza parole. Dopo la battaglia contro la malattia è arrivato sui social il messaggio di speranza. "È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene" ha cinguettato Sgarbi su Twitter.

È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene. Ringrazio quanti si sono presi cura di me... ed in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma. Poi chi... https://t.co/wNBHEkau0z @Adnkronos @stampasgarbi pic.twitter.com/1rTGPCl3aF — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) June 5, 2021

Sgarbi ha sconfitto il cancro. "Ringrazio - scrive - quanti si sono presi cura di me (non faccio nomi perché l’elenco sarebbe lungo) ed in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma. Poi chi, ogni giorno, sta al mio fianco e fa i conti con i miei 'sgarbi'. Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire. Per questo, a chi sta affrontando una sfida come questa, dico: resistere, resistere, resistere! In c***lo alla balena. E alle capre".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.