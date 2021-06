Stasera Italia, Vittorio Sgarbi demolisce Giuseppe Conte: "Chi lo ha eletto". M5S umiliato

Giada Oricchio 06 giugno 2021 a

A “Stasera Italia Weekend”, il talk show politico di Rete4, sabato 5 giugno, Vittorio Sgarbi demolisce la leadership di Giuseppe Conte alla guida del M5S: “Chi lo ha eletto? Quale è la sua ideologia?”.

La notizia politica del giorno è la scissione definitiva tra la piattaforma Rousseau di Casaleggio e il Movimento 5 Stelle che, dopo aver ottenuto i nomi degli iscritti, può dare il via a una seconda fase della sua storia politica sotto l’egida dell’ex premier Giuseppe Conte. Un nome che suscita l’ira di Sgarbi: “I partiti pensano alle alleanze per le amministrative di Roma. Se nel centrodestra ci sono persone libere e nel centrosinistra c’è un’idea, i 5 Stelle non possono essere detti di sinistra, non possono allearsi con nessuno, anzi dove c’è l’alleanza è dannosa e infatti mi spiace per l’amico Manfredi a Napoli. Ma loro sono il partito di Grillo e oggi Grillo ha dichiarato il fallimento di impresa di padre, prima che di padre di un partito (il riferimento è al rinvio a giudizio del figlio per violenza sessuale, nda). E’ sparito. Non puoi andare da Grillo a Conte! I leader comunisti si assomigliavano i democristiani si assomigliavano. Ma cos’ha in comune Conte con quell’aria da perfettivo, da pretino, rispetto a Grillo? Non puoi dire che è il partito di Conte”.

E conclude con una sciabolata: “Il M5S è il partito di nessuno. Chi ha eletto Conte, che voti ha mai preso? Perché è un erede? E’ una specie di figura notarile che prende atto di quello che resta in un campo di dispersi. Ma chi sono, quale identità hanno? Quale ideologia rappresenta Conte? Un avvocato che ha trovato qualche affinità con Di Maio”.

