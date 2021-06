Luca Bizzarri fa litigare Giovanni Toti e la Lega... sui Maneskin

Tom. Car. 01 giugno 2021 a

a

a

«Spesso non sono d'accordo con le posizioni espresse da Bizzarri ma questo non vuol dire che non abbia diritto ad esprimerle». Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti dopo le critiche della Lega sulle frasi di Luca Bizzarri, attore e presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova. «Anzi - ha rimarcato il governatore - direi che il presidente di una fondazione culturale che non animasse il dibattito sarebbe qualche cosa in meno e non in più». A originare la polemica era stato un post in cui Bizzarri commentava la presunta assunzione di droga da parte del cantante dei Maneskin durante l'Eurovision Song Contest. «Non ho ben capito perché un cantante debba fare un test antidroga dopo aver vinto un festival. Anche perché così Paganini non ne avrebbe mai vinto uno». Il gruppo della Lega in Consiglio regionale aveva quindi depositato un'interrogazione che sarà discussa oggi e ha chiesto a Toti «come intenda affrontare le irresponsabili dichiarazioni del presidente della Fondazione Palazzo Ducale sul consumo di sostanze stupefacenti».

Somiglianza choc, la Lucarelli massacra i complottisti dei Maneskin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.