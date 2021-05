Le Donatella, la figlia di Silvia Provvedi spacca sui social con i Maneskin

Giada Oricchio 29 maggio 2021 a

Cosa c’entrano Le Donatella con i Maneskin? Un balletto su TikTok. Le due gemelle della musica pop italiana, Giulia e Silvia Provvedi, in un reel Instagram hanno ballato sulle note di “I wanna be your slave” del gruppo romano, vincitore dell’Eurovision Song Contest. Ma la più scatenata era una terza persona: la dolcissima figlia di un anno di Silvia. La piccola Nicole, nata dall’amore con l’ex compagno Giorgio De Stefano, si è piazzata davanti all’obiettivo dello smartphone e ha dimostrato un gran senso della musica. Buffa e paffutella ha strappato un sorriso a mamma e zia.

