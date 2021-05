L'assurdità delle nuove regole del Cts sul Covid: in casa feste libere, ma niente viaggi in macchina

30 maggio 2021 a

Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Molise sono le prime tre regioni che passeranno in zona bianca a partire da domani, ma tutti gli italiani devono iniziare a prendere confidenza con le nuove regole per le riaperture stabilite dal Cts. Per contrastare la diffusione del Covid sono state stilate delle linee guida rinnovate e il conflitto tra alcune di esse lasciano perplessi.

Come riferisce Repubblica con il colore bianco sarà possibile invitare un numero illimitato di persone dentro casa (in zona gialla resta il numero massimo di quattro adulti più i figli minori, con il coprifuoco che sarà spostato a mezzanotte dal 7 giugno) per cene, compleanni, feste per bambini e ricorrenze varie. Mentre dentro la propria abitazione si potranno ospitare anche decine di persone restano fermi i limiti per gli spostamenti in macchina, anche per chi è vaccinato: in quattro o più in uno stesso veicolo si può stare solo se si fa parte di uno stesso nucleo familiare convivente, ma non se si tratta di due coppie o di amici anche se hanno ricevuto le loro dosi contro il Covid. Tale imposizione vale per tutti, anche per coloro che si muovono in zona bianca: il sedile accanto al conducente deve restare libero, mentre sui sedili posteriori possono stare (alle estremità) non più di due persone. Non cambia nulla se si affitta un minivan.

Inoltre si potranno trascorrere vacanze nelle seconde case (o in stabili in affitto) in compagnia di amici e parenti mantenendo sempre presenti le regole sul distanziamento e sull'uso della mascherina negli ambienti comuni. E scorrendo le varie regole sono tante altre le illogicità stabilite dal Cts.

