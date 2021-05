Allarme rosso sui vaccini ai giovani. La bomba del New York Times: indagine sui problemi cardiaci

29 maggio 2021 a

Allarme vaccino ai giovani negli Usa. Il CDC, l’agenzia federale degli Stati Uniti che fa parte del Dipartimento della salute e dei servizi umani, sta indagando su un problema cardiaco sorto in alcuni ragazzi inoculati con il prodotto contro il Covid. L'agenzia sta esaminando diverse decine di rapporti secondo cui adolescenti e appena maggiorenni potrebbero aver sviluppato una miocardite dopo la vaccinazione. Ma non è stato ancora determinato se il vaccino ha causato la condizione.

L’articolo è apparso sul New York Times, che sottolinea come il CDC stia analizzando questi problemi di cuore. L’unica cosa che filtra ufficialmente è che “ci sono stati relativamente pochi casi e che possono essere del tutto indipendenti dalla vaccinazione”. La miocardite è un'infiammazione del muscolo cardiaco e può emergere in seguito a certe infezioni. L'agenzia ha pubblicato una guida sul proprio sito web esortando i medici ad essere attenti ad eventuali sintomi cardiaci insoliti tra i giovani che hanno appena ricevuto la loro dose.

"Può essere semplicemente una coincidenza che alcune persone stiano sviluppando la miocardite dopo la vaccinazione. È più probabile che qualcosa del genere accada per caso, perché così tante persone si stanno vaccinando in questo momento”, ha detto il dottor Celine Gounder, una specialista di malattie infettive al Bellevue Hospital Center di New York. I casi, più comuni nei maschi che nelle femmine, sembrano essersi verificati prevalentemente quattro giorni dopo la seconda dose di uno dei vaccini mRNA, prodotti da Moderna e Pfizer-BioNTech. "La maggior parte dei casi sembra essere lieve", ha affermato il gruppo di sicurezza del vaccino. Al momento, il numero di casi di miocardite segnalati dopo la vaccinazione non sembra essere maggiore di quello che si vedrebbe normalmente nei giovani, almeno stando al CDC. Ma comunque i membri del gruppo di sicurezza sui vaccini dell'agenzia "hanno ritenuto che le informazioni sui rapporti di miocardite dovrebbero essere comunicate ai fornitori”. Si attendono ulteriori analisi.

