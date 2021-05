Libertà per pranzi e cene, tornano le tavolate nei ristoranti. Sparisce il limite di 4 persone, ma niente balli in discoteca

29 maggio 2021 a

a

a

Gli italiani potranno tornare a riunirsi per pranzi e cene di gruppo nei ristoranti. Da mesi ormai è previsto un limite di quattro persone a tavola, ma ora l’obbligo è destinato a sparire grazie alle nuove linee guida "per la ripresa delle attività economiche e sociali”, che amplieranno il decreto Covid di maggio sulle riaperture.

L'ironia di Senaldi su Galli che si arrende alle riaperture: finalmente si è svegliato

Doccia fredda invece per le discoteche: nei locali sarà possibile regalare agli ospiti un servizio di musica dal vivo, ma i clienti dovranno restare seduti al tavolo ad ascoltare le note senza alzarsi per ballare in pista. Prima di premere fino in fondo l’acceleratore in zona bianca si vogliono attendere dei test in programma nei prossimi giorni: successivamente, in base ai dati, il Cts potrebbe anche consentire i balli a chi è in possesso del green pass. Sparisce invece il numero chiuso nelle spiagge libere: a mare restano comunque vietate le attività ludico-sportive di gruppo.

Clamoroso: il nostro Osho ha pizzicato il vizio segreto del generale Figliuolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.