Covid, con la variante indiana risalgono i contagi in Gran Bretagna. Roberto Burioni: "Perché hanno sbagliato"

Giada Oricchio 29 maggio 2021 a

a

a

Il numero dei nuovi contagiati nel Regno Unito torna a salire dopo due mesi: +20.765 nell’ultima settimana a causa della mutazione indiana che sta dilagando nel Paese tanto da fare temere di essere di fronte a una terza ondata di Covid e da spingere il governo di Boris Johnson a rivalutare la road map delle riaperture.

Al momento, in base ai dati ufficiali del Public Health England riportati dal Daily Mail on line, solo 177 su 5.599 persone (il 3%) hanno preso il ceppo mutante e si sono presentate al pronto soccorso nonostante avessero completato le due dosi e tra queste solo 2 sono decedute. La variante B.1.617.2 a rapida diffusione è causa dei tre quarti di tutti i contagi nel Regno Unito e l'esecutivo, sotto pressione per non aver imposto subito la quarantena a chi tornava dall'India, ha dato il via libera all’uso del vaccino Johnson&Johnson, vuole mantenere l’uso della mascherina e lo smart working anche dopo il 21 giugno, cioè quello che era stato indicato come il “Giorno della liberazione”, mentre lavora per eliminare il distanziamento sociale e la regola del “sei al chiuso” per rilanciare l’economia.

Tuttavia gli scienziati chiedono ai ministri di essere cauti e di ritardare i passi finali sulla tabella di marcia per tornare a normalità fino a quando più persone non avranno ricevuto entrambe le dosi di un vaccino. Il professor Stephen Reicher, uno psicologo del sottocomitato Sage, ha affermato che il governo è in una situazione difficile perché sembra aver abbandonato il principio "dati non date".

E in Italia dove i dati sono migliori di quanto ci si potesse aspettare dopo le riaperture “ragionate” del 26 aprile, Roberto Burioni, virologo dell’Università San Raffaele di Milano, ha scritto su Twitter: “La situazione in Uk sta peggiorando, a causa della variante 'indiana' che si diffonde con particolare intensità tra i non vaccinati e i vaccinati con una sola dose (pessima idea). Fortunatamente l'efficacia della vaccinazione completa (mRna) sembra mantenuta". Intanto in Vietnam è stata scoperta una nuova mutazione del Covid-19 altamente trasmissibile. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Nguyen Thanh Long. Si tratta di una variante che è a metà tra quella indiana e quella inglese e ha causato un’impennata nelle infezioni.

La situazione in UK sta peggiorando, a causa della variante "indiana" che si diffonde con particolare intensità tra non vaccinati e i vaccinati con una sola dose (pessima idea). Fortunatamente l'efficacia della vaccinazione completa (mRNA) sembra mantenuta. https://t.co/J1SaPAmSiT — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) May 29, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.