Mascherina giù solo nei "momenti" in cui si mangia. Bassetti spiana i geni di Draghi: così l'Italia cade nel ridicolo

28 maggio 2021 a

a

a

Giù la mascherina per mangiare un boccone, poi va di nuovo messa sul naso. E ancora al boccone successivo, e per un sorso di vino. Fanno discutere le nuove raccomandazioni del Cts, i comitato tecnico-scientifico che dovrebbe facilitare il lavoro del governo alla ricerca delle soluzioni per abbattere i contagi del Covid, sull'apertura dei ristoranti al chiuso.

Ristoranti in ginocchio per colpa del reddito di cittadinanza: la denuncia di Bianchini

A fare il punto sulle ultime osservazioni del Cts alle linee guida per le attività produttive - tra cui il settore della ristorazione e quello dei matrimoni - è Quotidiano nazionale che sottolinea come gli esperti di Mario Draghi non indichino infatti più un numero massimo di persone per tavolo ma tutto va valutato in base agli spazi. E fin qui... A buttare tutto nel grottesco è la raccomandazione che riguarda le mascherine a tavola all'interno dei locali, dove "i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratore, tranne nei momenti del bere e del mangiare". Sì, nei "momenti" in cui si beve o si mangia, non quando ci si siede a tavola.

Il Regno Unito trema per la variante indiana: allarme e conseguenze sulle riaperture

Una "trovata", quella degli scienziati guidati da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, che oprovoca la sdegnata reazione dell'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "È francamente una proposta ridicola A me dispiace dirlo, ma sono francamente imbarazzato da certe proposte - dice il professore a Qn - Non sono per niente d'accordo con un'ipotesi simile, che non ha giustificazioni. Da un punto di vista scientifico misure del genere non hanno nessun senso prima di tutto perché all'interno dei ristoranti sono stati fatti installare sistemi di ricambio d'aria adeguati e poi perché si presume che chi sta al tavolo ci stia con persone con le quali viene in contatto anche prima e dopo la cena. È una misura solamente punitiva che non ha alcuna giustificazione, se non quella di seminare paura. Che se fosse adottata ricoprirebbe l'Italia di ridicolo", è l'attacco di Bassetti che non usa mezzi termini: ridicolo mettere giù la mascherina solo per mandare giù il boccone, amaro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.