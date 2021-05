Addio Covid: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise in zona bianca da lunedì. Niente coprifuoco

27 maggio 2021 a

L’Italia inizia a vedere l’inizio della diffusione della zona bianca sul Covid. Prosegue in tutta la nazione la discesa dell’incidenza settimanale che, dal 21 al 27 maggio si attesta a 46 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 66 della scorsa settimana. Stando alle stime pubblicate da Quotidiano Sanità, Friuli Venezia Giulia con 17, Sardegna con 13 e Molise con 12 registrano per la terza settimana consecutiva un’incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100 mila abitanti e per questo dal 31 maggio passeranno dal giallo al bianco.

Sulla stessa scia, bianche dal 7 giugno se i dati dovessero essere confermati, seguono Abruzzo con 35, Liguria e Umbria con 28, Veneto con 30. Anche Lazio, Lombardia, Piemonte, Trento, Puglia ed Emilia Romagna per la prima volta hanno registrato anch’esse un’incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100 mila abitanti e per questo se dovessero confermare il dato nei prossimi due monitoraggi dal 14 giugno anche loro raggiungerebbero la zona bianca.

il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa ha annunciato che “è passata la proposta di aprire le attività e di eliminare il coprifuoco nel momento in cui si passa in zona bianca. Non era scontato, e abbiamo deciso di fare un provvedimento uniforme tra presidenti di regione per agevolare le riaperture". "Così - conclude il governatore veneto - se restiamo in zona bianca comunichiamo al mondo intero che in Veneto non ci sarà più il coprifuoco, è un grande messaggio per il turismo”.

