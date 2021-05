L'Aria Che Tira, "patrimoniale di Letta..." La risposta di Flavio Briatore spiazza Myrta Merlino

Giada Oricchio 27 maggio 2021 a

Sorpresa a “L’Aria che Tira”, il programma di approfondimento sull'attualità su LA7, giovedì 27 maggio: Flavio Briatore dice sì (con riserva) alla patrimoniale ipotizzata dal segretario del Pd, Enrico Letta.

Myrta Merlino, conduttrice de “L’Aria che Tira”, ha chiesto all’imprenditore piemontese, collegato da Monte Carlo, un’opinione sulla tassa di successione di scopo a favore dei 18enni avanzata da Letta credendo che fosse critico ma Flavio Briatore l'ha spiazzata: “Se servisse e non li buttassero via sarebbe anche una buona mezza idea, il problema è che non serve perché quando entra in quel calderone lì ci sono tanti sprechi. Non credo che cambierebbe niente perché non mi fido di come sarebbero gestiti quei soldi. Abbiamo speso 150 miliardi all’inizio della pandemia e non se n’è accorto nessuno. Credo che dare i soldi in mano a loro, cioè al governo, vorrebbe dire buttare via quei soldi. Ma la patrimoniale non è un’idea sbagliata”. Briatore è più fiducioso del tandem Draghi-Figliuolo: “Stanno facendo un super lavoro, sono un altro mondo. Draghi ha dato grande credibilità all’Italia a livello mondiale e si vede che il generale ha esperienza di logistica e organizzazione. Si stanno vedendo i risultati e sono quelli che contano. Con Draghi ci siamo levati di torno tutti quei pasticcioni che aveva Conte”.

