Cybersecurity, Deas presenta Intelligent Cyber Security agent

Intelligent Cyber Security Agent il nome del progetto presentato dalla società Deas Spa in occasione dell’Innovation day dell’Aeronautica Militare, presso il Reparto Sistemi Informatici e Automatizzati (ReSia) della Forza Armata, all’interno del parco dell’Acquasanta, a Roma.

«Il cyber agent - spiega Stefania Ranzato, presidente della Deas - è un potente strumento di contrasto alla minaccia cyber, che non sostituisce l’uomo, ma al contrario lo supporta, fornendogli alert mirati in grado di potenziare le sue capacità decisionali e di intervento. È un progetto che declina il futuro al presente - continua la Ranzato - perché si differenzia dagli altri sistemi di intelligenza per la capacità di operare su tutti i livelli cognitivi fondamentali: la sensazione, la perfezione, l’emozione, l’affezione, la consapevolezza e la coscienza».

La Deas Spa - www.deas.it società a capitale interamente italiano, acronimo di Difesa e Analisi Sistemi - mette a disposizione l’IA di tutti i settori, rivolgendosi in particolare al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, oltre ad altri comparti in cui la protezione è fondamentale, quali quello bancario, l’industria, le aziende e le amministrazioni pubbliche. Il cyber agent nasce dalla collaborazione in house della Forza Armata con la Deas e non tralascia l’importanza della formazione che, attraverso un percorso on the job per l’utente, mira a massimizzare le capacità operative della soluzione rendendola flessibile e customizzabile sui diversi ambienti operativi.

