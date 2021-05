Covid, nel bollettino del 20 maggio continua il calo dei positivi in Italia: mai così pochi da fine ottobre

20 maggio 2021 a

a

a

Mai così pochi positivi al Covid in Italia da fine ottobre: nel bollettino del 20 maggio si è scesi sotto la soglia psicologica dei 300mila attualmente contagiati. Dai dati del ministero della Salute emerge che sono 5.741 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nel Paese, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 5.506, per un totale di 4.178.261 dall’inizio dell’epidemia. Sono 164 i decessi, in aumento rispetto ai 149 di ieri. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 251.037 rispetto ai 287.256 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 2,3 per cento rispetto all’1,9 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 299.486, in calo di 7.244 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 12.816, per un totale di 3.753.965 dall’inizio dell’epidemia. Sono 1.544 le persone ricoverate in terapia intensiva, 99 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 10.383. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.003), la Campania (649), la Toscana (559) e il Lazio (558).

Contrordine vaccino, Pfizer anche per i maturandi

Ad oggi nel Lazio sono 30.138 gli attuali casi positivi al Covid, di questi sono 28.534 in isolamento domiciliare. Mentre 1.604 persone sono ricoverate, 210 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.063 persone sono decedute e 300.033 guarite. In totale sono stati esaminati 338.234 casi.

Tutte le Regioni in Italia sono sotto la soglia d'allerta d'occupazione dell'area medica e delle terapie intensive. In generale tutti gli indicatori continuano a scendere, a 24 giorni dalle riaperture dello scorso 26 aprile decise dal Governo Draghi.

Covid, la reazione impensabile dopo il vaccino. I virologi lo confermano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.