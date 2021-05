Non è L'Arena, "non è lei il corvo". Caos Csm, parla Sebastiano Ardita: perché scagiona la segretaria di Davigo

16 maggio 2021 a

Massimo Giletti intervista il magistrato Sebastiano Ardita sulla bufera che ha investito la magistratura e il Csm in seguito alla diffusione dei verbali segreti dell'avvocato Piero Amara. Il magistrato, consigliere del Consiglio superiore della magistratura racconta a Non è L'Arena, nel corso della puntata in onda domenica 16 maggio su La7, la sua verità sulla vicenda che lo vede coinvolto, visto che il suo nome è contenuto nei verbali di Amara sulla presunta Loggia Ungheria. In ballo ci sono dichiarazioni pesantissime, perché la loggia Ungheria raggrupperebbe esponenti di primissimo piano di magistratura - fra i quali Ardita, appunto -, politica e Guardia di finanza.

"Lei si è sempre battuto contro i poteri forti, non è mai stato tenero con i politici li ha mandati a processo - spiega Giletti iniziando l'intervista - quando i politici difficilmente in Sicilia andavano a processo, è stato dalla parte degli ultimi. Sentirsi messo al centro di questa situazione, al di là del suo sorriso che mi fa piacere stasera di leggere, nel suo volto, dentro di lei come si è sentito quando ha saputo questa cosa?" gli domanda. "Diciamo che può capitare nella vita professionale di essere oggetto anche di una calunnia, quello che è più grave è trovarsi al centro di questa congerie di circostanze, di fatti - denuncia il magistrato - che ancora devono essere chiariti che vanno dall’imbustamento di una calunnia all’interno di un plico mandato ai giornali e anche al consigliere Di Matteo fino ad una serie di situazioni formali che vanno ancora chiarite".

Perché in questa vicenda c’è un altro magistrato molto famoso, Piercamillo Davigo. Lui riceve questi verbali dal pm Storari, non segue le vie formali. Però prima di ascoltare il perché Davigo ha scelto di non seguire le vie formali, le chiedo visto il rapporto che avevate con Davigo si è sentito tradito, se posso usare il termine, da una persona con cui aveva un rapporto diverso rispetto ad altri?

Ardita però risponde chiaramente alle domande del conduttore di Non è L'Arena: "Non possiamo fare qua il processo o una valutazione giuridica di quello che è accaduto che è abbastanza evidente. Se esiste lo stato di diritto, se esiste la possibilità di derogare alla legge in circostanze speciali non c’è più lo stato di diritto. Torniamo un’altra volta all’800 in cui qualcuno si assume la responsabilità o la volontà di scavalcare la legge". "Allora, se io sono un magistrato vado in contrasto con il mio capo della procura, come spesso può succedere, cosa fa? Porta al suo referente al CSM fascicoli secretati in modo tale che tutti sappiano? Secondo lei è normale? È rischiosissimo!" ribatte Giletti. "Diciamo che esistono delle regole all’interno degli uffici che consentono anche in casi come questo di poter agire nel rispetto delle forme".

Il giudice e membro del Csm acerrimo nemico di Piercamillo Davigo esprime anche la sua opinione sulla segretaria Marcella Contrafatto che sarebbe indagata e ritenuta il corvo cioè la persona che avrebbe dato i verbali ai giornalisti contro di lui. "So che è indagata per questo. Io stento a credere che possa aver partecipato a una cosa del genere. Non voglio dirle qualcosa di scontato tipo che era sempre gentile, cortese. Voglio raccontarle un episodio specifico: siamo nel Natale che precede il lockdown, bussano alla mia porta dell’ufficio del consiglio ed era la signora Contraffatto. Si presenta e tiene in mano un oggettino di cristallo, una sciocchezza che le avevo regalato per Natale. Mi guarda negli occhi, con gli occhi lucidi, e mi dice “Dottore lei è l’unico consigliere che mi ha pensato. Io questo non me lo dimenticherò”. Per questo e per altre ragioni, che ora non sto qui a raccontare, io ho sempre visto negli occhi di Marcella Contrafatto un atteggiamento, uno sguardo di affettuosa riconoscenza nei miei confronti. Io francamente non riesco a vederla nel ruolo di chi imbusta una calunnia, la manda al dottore Di Matteo e ai giornali con un biglietto contro di me. Io in questo ruolo non riesco a vederla…". "Ma se invece fosse stata davvero la Contrafatto, lei la perdonerebbe?" insiste Giletti. "Certo che la perdonerei. La perdonerei perché in tutta la mia vita non ho mai fatto nulla contro qualcuno che è più debole di me. La perdonerei sicuramente".

