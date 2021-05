Equitalia, ecco la sentenza che annulla ipoteche e fermi senza preavviso. Esulta l'avvocato di Maradona

15 maggio 2021 a

Nullità di tutte le ipoteche e fermi Equitalia senza preavviso, migliaia di contribuenti liberati dall’incubo di procedure esattoriali illegittime e carenti di contraddittorio ossia incivili e incostituzionali. Dopo la sentenza del Tribunale di Napoli che applica i principi fissati dalla Costituzione gioisce l'avvocato Angelo Pisani, legale di Diego Armando Maradona in Italia in causa con Equitalia.

Soddisfazione e speranza di un capovolgimento del sistema che per anni ha danneggiato e impoverito i contribuenti è stata espressa dopo 10 anni di causa del legale del fuoriclasse argentino che ha salvato da procedure esecutive un piccolo imprenditore vittima innocente dei sistemi Equitalia, plaudendo al principio della civiltà giuridica che seppellisce migliaia di procedure esattoriali ipotecarie illegittime e ristabilisce il rispetto delle regole.

"Che soddisfazione e speranza - commenta il legale - sapere che esistono Giudici con la “G“ che oltre a sapere applicare “la legge” ed esser imparziali, fanno valere ed evidenziano la importanza di principi generali caratterizzanti il Sistema di “civiltà giuridica”: onore alla Giustizia! Ex Equitalia cancelli tutte le ipoteche illegittime e medioevali. E’ cambiata la musica, spesso i poteri forti come anche banche, assicurazioni e fisco vincono facile e quando perdono godono anche della compensazione delle spese ma oggi, leggendo questa sentenza, rincuora sapere che esistono giudici con la “G“ che oltre a sapere applicare “la legge” ed esser imparziali, fanno valere ed evidenziano la importanza di principi generali e del rispetto delle regole per tutti caratterizzanti il Sistema di “civiltà giuridica” : onore alla Giustizia! Ora ex Equitalia cancelli tutte le ipoteche illegittime e medioevali e liberi i contribuenti da tristi destini rimettendo in moto l’economia senza odiose segnalazioni e blocchi nei circuiti finanziari che arricchiscono solo gli usurai pronti ad approfittare di chi non può avere credito legale”.



