Covid, basta coprifuoco e riaperture di bar e ristoranti al chiuso: Matteo Salvini promette battaglia

Nuovo punto della situazione all’interno della Lega sul tema delle riaperture e del coprifuoco. Matteo Salvini, poco dopo le 11 di questa mattina, ha riunito in videoconferenza ministri e amministratori locali del Carroccio, a partire dai governatori. Presenti anche alcuni sindaci, tra cui il responsabile enti locali Stefano Locatelli, oltre ai ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Erika Stefani.

"L'Italia ha dati sanitari confortanti - ha evidenziato Salvini - che ci permettono di chiedere, a nome di migliaia di sindaci e di tutte le Regioni, il ritorno al lavoro, alla libertà e alla vita”. In vista della cabina di regia di lunedì la Lega chiede, tra le altre cose, “la riapertura di bar e ristoranti al chiuso almeno al 50%, un programma di cancellazione del coprifuoco da qui ai prossimi giorni, via libera a palestre e piscine al chiuso”. Salvini ha sottolineato che “anche le riaperture di fine aprile non hanno portato alcun risultato negativo, si assiste anzi ad un costante miglioramento”. Non resta che attendere la decisione di Mario Draghi all’inizio della prossima settimana.

