Silvio Berlusconi, le indiscrezioni sulla salute del Cav ricoverato

Le vicende processuali non c’entrano nulla, Silvio Berlusconi sta vivendo la partita più difficile. Lo scrive Dagospia, il sito di Roberto D'agostino che spazza via le accuse degli odiatori di professione contro il leader di Forza Italia secondo i quali starebbe male per non affrontare il processo. Oggi la difesa del Cav ha chiesto nuovamente il rinvio per legittimo impedimento dell'ex presidente del Consiglio, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, al processo Ruby ter a Siena.

L'udienza che vede imputati per corruzione Silvio Berlusconi e Danilo Mariani è stata fissata per il 21 ottobre, davanti un nuovo collegio giudicante. Le accuse di corruzione per entrambi infatti sono state stralciate dal procedimento che ha visto, sempre oggi, la condanna a 2 anni per il pianista di Arcore Mariani per il reato di falsa testimonianza.

Il Cav, quasi 85 anni e con un quadro clinico piuttosto complicato e aggravati dal Covid (contratto a settembre) resta ricoverato in ospedale. Massimo riserbo da parte dello staff del nosocomio e dei parlamentari di Forza Italia. Gli ultimi aggiornamenti sono quelli diffusi l'11 maggio. Nella mattinata di martedì l’ex presidente del Consiglio si era in ospedale per alcuni accertamenti post-coronavirus. Il leader di Forza Italia era già stato dimesso il primo maggio scorso, dopo 24 giorni di permanenza nell'ospedale milanese. In precedenza, il leader azzurro era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo per poi essere dimesso dopo pochi giorni. Nella notte dell'11 maggio quindi, il nuovo ricovero.

