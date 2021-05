Caso Gregoretti, niente processo per Matteo Salvini. Il GUP di Catania decide per il non luogo a procedere

14 maggio 2021 a

L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini non andrà a processo per la vicenda della nave Gregoretti. Lo ha deciso il GUP di Catania Nunzio Sarpietro che ha emesso il decreto di non luogo a procedere dopo poco meno di due ore di camera di consiglio. L'accusa era di sequestro di persone per avere trattenuto, a bordo della nave Gregoretti, al largo di Augusta, 131 migranti, nel luglio del 2019. Sia la Procura di Catania che la difesa, al termine della discussione, avevano chiesto il non luogo a procedere per l'ex ministro dell'Interno, che è presente al bunker del carcere Bicocca di Catania, con la sua legale, l'avvocato Giulia Bongiorno. Le motivazioni della decisione del gup di non luogo a procedere per Salvini verranno depositati tra trenta giorni. Lo ha reso noto lo stesso giudice Sarpietro dopo l'udienza.

La Bongiorno ha sempre sostenuto da una parte l'insindacabilità delle scelte politiche e dall'altra che queste vennero prese collegialmente dal governo allora guidato da Giuseppe Conte. I pm avevano chiesto il non luogo a procedere perché nello sbarco dei migranti l’allora ministro dell’Interno “non ha violato alcuna convenzione nazionale e internazionale”, le sue scelte sono state “condivise dal governo” e la sua posizione “non integra gli estremi del reato di sequestro di persona” e perché “il fatto non sussiste”. Un esito opposto a quello di un mese fa a Palermo dove Salvini è stato rinviato a giudizio, sempre per sequestro di persona, per la vicenda Open Arms. Il processo a Palermo inizierà il 15 settembre.

