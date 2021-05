Walter Ricciardi nominato membro nel comitato scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità francese

13 maggio 2021 a

Dall'Istituto Superiore di sanità italiano a quello francese. Walter Ricciardi emigra in Francia? Il docente di Igiene e sanità dell'Università Cattolica, ex presidente dell'Istituto dell'Iss a Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, è stato nominato membro del Comitato Scientifico del Sante Publique France, l'Istituto superiore di sanità francese, responsabile di tutte le attivita di sanità pubblica in Francia e nei territori oltreoceano.

Il presidente dell'Accademia dei Lincei, Giorgio Parisi, su Twitter ha cinguettato i suoi auguri a Ricciardi parlando di "un riconoscimento internazionale alle sue competenze, alla sanità pubblica italiana e anche inizio di un maggior coordinamento europeo".

