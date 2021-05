Muore in un incidente d'auto, risarcite moglie e amante

13 maggio 2021 a

Muore in un incidente di auto, e all’improvviso oltre la moglie e madre di un piccolo bambino spunta pure l’amante stabile, con cui lui conviveva in segreto tre giorni la settimana. Dopo un anno di battaglie legali l’assicurazione si arrende: ha diritto a un risarcimento pure lei.

L'incredibile storia è avvenuta a Torino dove viveva l'operaio di 39 anni morto in un incidente stradale. Tutti sapevano della relazione clandestina dell'uomo che, tre giorni a settimana, conviveva con la fidanzata e la aiutava perfino a pagare l'affitto di casa. E proprio l'altra, dopo aver riconosciuto il cadavere perché la legittima moglie era in viaggio per lavoro, è riuscita a far valere nei confronti dell'assicurazione la loro progettualità comune.

