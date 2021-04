Dai tamponi al tamponamento di Mario Draghi. L'auto del premier fa un incidente

20 aprile 2021 a

"Dopo il tampone, il tamponamento! Cosa ci faceva Mario Draghi nel bel mezzo di un incidente stradale? Supermario è sceso dall'auto ed è andato a scusarsi con una signora per l'incidente. Intorno a lui una vettura con lampeggiante, uomini della scorta, due auto coinvolte nel sinistro e un passante in pantaloncini che allarga le braccia...". Dagospia, il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino, ha pubblicato una foto decisamente curiosa: diverse auto ferme, apparentemente bloccate dopo un incidente. Un tizio a bordo della strada che si sbraccia, non si sa se per lamentarsi con un altro guidatore o per scusarsi della disattenzione al volante. E poi ecco spuntare un uomo distinto ed elegante, con un cappotto nero. Nonostante la mascherina copra parzialmente il suo volto, non ci sono dubbi: quell'uomo è il premier Mario Draghi. Da fonti de "Il Tempo" arriva la conferma: si tratta di un piccolo incidente, non grave per fortuna, avvenuto ieri a Roma. L'autista del presidente del Consiglio ha tamponato la macchina di una signora. Draghi è sceso dall'auto blu e si è scusato con la persona alla guida. Da lì poi sono partite le varie pratiche sulla constatazione amichevole del sinistro stradale. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. E la signora, alla vista del premier, avrà sicuramente messo da parte la rabbia: una comune seccatura si è infatti trasformata in un aneddoto da raccontare. Della serie: "mi ricordo quando Mario Draghi mi tamponò".

